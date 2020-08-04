Суперфиналист «Лидеров России» назначен на пост гендиректора фонда «ПосетиКавказ»

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Суперфиналист от Северо-Кавказского федерального округа конкурса «Лидеры России — 2020» Сааду Казиев назначен на пост гендиректора фонда «ПосетиКавказ».
Суперфиналист «Лидеров России» назначен на пост гендиректора фонда «ПосетиКавказ»
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Фонд «ПосетиКавказ» — институт развития, стратегической целью которого является формирование благоприятных условий для увеличения туристского потока на Северный Кавказ», — заявил Казиев.

Он отметил, что в рамках деятельности фонда запланирована организация системы управления туризмом в регионе, в том числе разработка, продвижение и реализация туристских продуктов для различных целевых аудиторий.

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».

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