Суперфиналист «Лидеров России» назначен на пост гендиректора фонда «ПосетиКавказ»
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
«Фонд «ПосетиКавказ» — институт развития, стратегической целью которого является формирование благоприятных условий для увеличения туристского потока на Северный Кавказ», — заявил Казиев.
Он отметил, что в рамках деятельности фонда запланирована организация системы управления туризмом в регионе, в том числе разработка, продвижение и реализация туристских продуктов для различных целевых аудиторий.
Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма).
В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».