Врач оценил ситуацию с вакциной от COVID-19 для детей

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Телеведущий Александр Мясников, главврач московской больницы №71, оценил ситуацию с вакциной от COVID-19 для детей.
Врач оценил ситуацию с вакциной от COVID-19 для детей
  • Reuters

«У молодых и подростков прививка — не средство индивидуальной защиты, а средство коллективной защиты. Поэтому вопросы безопасности вакцины для этой группы становятся очень важными», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, чтобы обезопасить группы риска, прививать, по идее, нужно всех.

Мясников также выразил мнение, что универсальную вакцину от коронавирусной инфекции создать не получится.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки COVID-19 обнаружили у 5159 человек в 83 регионах.

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