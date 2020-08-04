Врач оценил ситуацию с вакциной от COVID-19 для детей
- Reuters
«У молодых и подростков прививка — не средство индивидуальной защиты, а средство коллективной защиты. Поэтому вопросы безопасности вакцины для этой группы становятся очень важными», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, чтобы обезопасить группы риска, прививать, по идее, нужно всех.
Мясников также выразил мнение, что универсальную вакцину от коронавирусной инфекции создать не получится.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки COVID-19 обнаружили у 5159 человек в 83 регионах.