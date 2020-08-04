В России выросло число сотрудников, желающих продолжить работать удалённо

В России выросло количество сотрудников, желающих работать удалённо после снятия ограничений и прекращения пандемии.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

В конце июля утвердительный ответ дали 72% участников опроса (39% — «точно да» и 33% — «скорее да»).

В апреле во время аналогичного исследования за дистанционную работу высказались 57% (23% — «точно да» и 34% — «скорее да»)

Такой вопрос задавали рядовым сотрудникам, которые перешли с офисного труда на удалённый и продолжают работать в таком режиме.

Также оказалось, что среди работников, продолжающих трудиться дистанционно, 52% не заметили изменений в своей продуктивности, 24% считают, что она выросла, 7% — что упала.

Ранее сенатор от Курской области Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с пособиями по безработице.