По программе «Дальневосточная ипотека» более 2500 приморцев получили кредит на льготных условиях

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По программе «Дальневосточная ипотека» более 2500 приморцев получили кредит на льготных условиях — по ставке 2%.

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на данные регионального Министерства строительства.

Первоначальный взнос в рамках программы «Дальневосточная ипотека» снижен с 20 до 15%.

На сегодняшний день, как сообщает ИА PrimaMedia, ссылаясь на представителей министерства, Приморский край является лидером по числу выданных кредитов в рамках программы «Дальневосточная ипотека».

«Число заявок от жителей края постоянно растёт. В данный момент уже заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 млрд рублей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время кредиты в рамках программы выдают 11 банков. Также заявки на получение кредита принимает АО «Корпорация развития жилищного строительства».

В отдельных банках в регионе ставка по кредиту составляет 1,6%.

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