Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 из-за возвращения туристов
- © REUTERS/Alaa Al-Marjani
«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернётся домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что всё же какая-то часть населения уже переболела», — приводят «Известия» её слова.
Она отметила улучшение диагностики COVID-19 в России, а также заявила о полной готовности системы здравоохранения.
Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказался о вспышках коронавируса в России.