Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 из-за возвращения туристов

Короткая ссылка
Осенью в России возможна вспышка заболеваемости инфекциями, в том числе коронавирусом, из-за возвращения туристов с курортов. Как заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, это может быть связано с несоблюдением мер предосторожности на отдыхе.
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 из-за возвращения туристов
  • © REUTERS/Alaa Al-Marjani

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернётся домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что всё же какая-то часть населения уже переболела», — приводят «Известия» её слова.

Она отметила улучшение диагностики COVID-19 в России, а также заявила о полной готовности системы здравоохранения.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказался о вспышках коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить