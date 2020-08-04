Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 из-за возвращения туристов

Осенью в России возможна вспышка заболеваемости инфекциями, в том числе коронавирусом, из-за возвращения туристов с курортов. Как заявила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, это может быть связано с несоблюдением мер предосторожности на отдыхе.

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернётся домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что всё же какая-то часть населения уже переболела», — приводят «Известия» её слова.

Она отметила улучшение диагностики COVID-19 в России, а также заявила о полной готовности системы здравоохранения.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказался о вспышках коронавируса в России.