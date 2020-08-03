Суд в Краснодарском крае арестовал владельца заправки по делу о пожаре

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Динской районный суд Краснодарского края арестовал владельца заправки в станице Васюринской, где в результате пожара пострадали шесть человек, один из которых скончался в больнице.
Суд в Краснодарском крае арестовал владельца заправки по делу о пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщили в краевом следственном управлении Следственного комитета России.

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит заявление ТАСС.

Владелец заправки арестован на время предварительного следствия.

По версии следствия, вечером 31 июля на заправке произошли воспламенение резервуара для хранения газового топлива и его последующая детонация «в результате оказания 54-летним индивидуальным предпринимателем услуг по заправке транспортных средств газовым топливом, не отвечающим требованиям безопасности».

Сообщалось, что в результате пожара пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет, их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Повреждения получили также сам резервуар и находящиеся рядом транспортные средства.

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