Суд в Краснодарском крае арестовал владельца заправки по делу о пожаре

Динской районный суд Краснодарского края арестовал владельца заправки в станице Васюринской, где в результате пожара пострадали шесть человек, один из которых скончался в больнице.

Об этом сообщили в краевом следственном управлении Следственного комитета России.

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит заявление ТАСС.

Владелец заправки арестован на время предварительного следствия.

По версии следствия, вечером 31 июля на заправке произошли воспламенение резервуара для хранения газового топлива и его последующая детонация «в результате оказания 54-летним индивидуальным предпринимателем услуг по заправке транспортных средств газовым топливом, не отвечающим требованиям безопасности».

Сообщалось, что в результате пожара пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет, их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Повреждения получили также сам резервуар и находящиеся рядом транспортные средства.