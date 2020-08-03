Суд в Краснодарском крае арестовал владельца заправки по делу о пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщили в краевом следственном управлении Следственного комитета России.
«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит заявление ТАСС.
Владелец заправки арестован на время предварительного следствия.
По версии следствия, вечером 31 июля на заправке произошли воспламенение резервуара для хранения газового топлива и его последующая детонация «в результате оказания 54-летним индивидуальным предпринимателем услуг по заправке транспортных средств газовым топливом, не отвечающим требованиям безопасности».
Сообщалось, что в результате пожара пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет, их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
Повреждения получили также сам резервуар и находящиеся рядом транспортные средства.