В Краснодарском крае задержали владельца заправки после пожара

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В Краснодарском крае задержали подозреваемого после пожара на заправочной станции, в результате которого пострадали шесть человек.
В Краснодарском крае задержали владельца заправки после пожара
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Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

В сообщении говорится, что, по версии следствия, на заправке произошли воспламенение резервуара для хранения газового топлива и его последующая детонация «в результате оказания 54-летним индивидуальным предпринимателем услуг по заправке транспортных средств газовым топливом, не отвечающим требованиям безопасности».

«В настоящее время подозреваемый задержан. Следователь в ближайшее время намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали во время пожара на заправке в станице Васюринской в Краснодарском крае.

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