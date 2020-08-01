После пожара на заправке в Краснодарском крае возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на заправочной станции в Краснодарском крае, где пострадали шесть человек.

По версии следствия, вечером 31 июля в станице Васюринской «произошёл хлопок наружного резервуара, используемого для заправки транспортных средств газовым топливом».

В результате пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет.

Повреждения получил сам «резервуар и находящиеся неподалёку транспортные средства».

«Предварительной причиной хлопка с последующим пожаром послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автотранспортных средств либо с искрами», — уточнили в ведомстве.

По имеющимся данным, когда автомобиль начал отъезжать от колонки вместе с присоединённым шлангом.

Как стало известно ранее, шесть человек пострадали во время пожара на заправке в Краснодарском крае. Инцидент произошёл в станице Васюринской.