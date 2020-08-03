Предоставление мигрантам права на работу в России могут усложнить

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса» допустил изменение порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию.

«(Экспертным сообществом. — RT) предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию», — цитирует ТАСС Медведева.

Он пояснил, что «речь идёт о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства».

Согласно сведениям МВД, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года регистрируются инциденты нарушения общественного порядка иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на территории России.

Медведев заявил, что это «повод призадуматься руководителям этих регионов, для того чтобы принять дополнительные меры».

По его словам, в настоящее время уже ведётся активная работа в экспертной среде в связи с данным вопросом.

В июне стало известно, что МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов.

Также сообщалось, что Moody's прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии.