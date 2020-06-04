В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов

МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов.

«Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В частности, МВД планирует создать единую информационную платформу, которая будет содержать все сведения об иностранных гражданах, находящихся в России.

Отмечается, что система позволит внедрить «персонализированные информационные сервисы — личный кабинет, рассылку уведомлений в мобильном приложении».

В МВД отметили, что распоряжением правительства от 30 мая утверждён план мероприятий по реализации в 2020—2022 годах концепции государственной миграционной политики России на 2019—2025 годы.

Ранее сообщалось, что Moody's прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии.