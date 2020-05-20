Moody's прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии

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Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.
Moody's прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии
  • Reuters

Как передаёт РБК со ссылкой на доклад, миграционный отток, прежде всего, произойдёт в регионах с низкими доходами населения и слабой системой соцподдержки, со слаборазвитой инфраструктурой.

Также этому будут подвержены субъекты с высокой занятостью в секторе услуг (они больше всего пострадали от кризиса) и с близостью или удобным транспортным сообщением с более развитыми регионами.

По прогнозу экспертов, наиболее серьёзный масштаб оттока экономически активного населения ожидается в Чувашии, Башкирии, Омской, Самарской и Нижегородской областях. 

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал снижение ВВП России в 2020 году на 4,5%.

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