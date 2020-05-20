Moody's прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии
- Reuters
Как передаёт РБК со ссылкой на доклад, миграционный отток, прежде всего, произойдёт в регионах с низкими доходами населения и слабой системой соцподдержки, со слаборазвитой инфраструктурой.
Также этому будут подвержены субъекты с высокой занятостью в секторе услуг (они больше всего пострадали от кризиса) и с близостью или удобным транспортным сообщением с более развитыми регионами.
По прогнозу экспертов, наиболее серьёзный масштаб оттока экономически активного населения ожидается в Чувашии, Башкирии, Омской, Самарской и Нижегородской областях.
Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал снижение ВВП России в 2020 году на 4,5%.