Moody's прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии

Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Как передаёт РБК со ссылкой на доклад, миграционный отток, прежде всего, произойдёт в регионах с низкими доходами населения и слабой системой соцподдержки, со слаборазвитой инфраструктурой.

Также этому будут подвержены субъекты с высокой занятостью в секторе услуг (они больше всего пострадали от кризиса) и с близостью или удобным транспортным сообщением с более развитыми регионами.

По прогнозу экспертов, наиболее серьёзный масштаб оттока экономически активного населения ожидается в Чувашии, Башкирии, Омской, Самарской и Нижегородской областях.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал снижение ВВП России в 2020 году на 4,5%.