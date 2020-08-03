Эксперт прокомментировал снижение взноса по льготной ипотеке в России

Короткая ссылка
Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал снижение размера первоначального взноса по льготной ипотеке в России.
Эксперт прокомментировал снижение взноса по льготной ипотеке в России
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что данная мера — реакция на экономическую ситуацию.

Как полагает Шабанов, преждевременно говорить о доступности ипотеки, но для тех, кому срочно нужна квартира, это хорошее и интересное предложение.

«Говорить об экономическом эффекте, который привлечёт новых заёмщиков или поможет текущим, не стоит», — добавил он.

В свою очередь, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН заявила, что решение о снижении размера первоначального взноса послужит росту спроса.

«Собственно, ради этого всё и делалось. Хотя, знаете, сейчас даже без 15%-ного первоначального взноса банки всё равно буквально завалены заявками — объёмы ипотеки растут», — сказала она.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал снижение размера первоначального взноса по льготной ипотеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить