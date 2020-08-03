Эксперт прокомментировал снижение взноса по льготной ипотеке в России

Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал снижение размера первоначального взноса по льготной ипотеке в России.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что данная мера — реакция на экономическую ситуацию.

Как полагает Шабанов, преждевременно говорить о доступности ипотеки, но для тех, кому срочно нужна квартира, это хорошее и интересное предложение.

«Говорить об экономическом эффекте, который привлечёт новых заёмщиков или поможет текущим, не стоит», — добавил он.

В свою очередь, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН заявила, что решение о снижении размера первоначального взноса послужит росту спроса.

«Собственно, ради этого всё и делалось. Хотя, знаете, сейчас даже без 15%-ного первоначального взноса банки всё равно буквально завалены заявками — объёмы ипотеки растут», — сказала она.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал снижение размера первоначального взноса по льготной ипотеке.