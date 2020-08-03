Эксперт оценил снижение первоначального взноса по льготной ипотеке в России

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.
Эксперт оценил снижение первоначального взноса по льготной ипотеке в России
  • РИА Новости

«По прогнозам, эта мера позволит вывести уровень ипотечного кредитования в России до показателей прошлого года — около 3 трлн рублей, а также поддержать строительную отрасль и смежные направления», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, по итогам июня программа льготной ипотеки дала увеличение числа выданных ссуд в среднем на 50% по сравнению с маем.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.

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