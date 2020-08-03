ФСБ заявила об отсутствии связи дела Сафронова с журналистской работой
- РИА Новости
«Инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности», — приводит официальный ответ ведомства на свой запрос Союз журналистов России.
Ранее адвокат Сафронова заявил, что его подзащитный отказался от сделки со следствием.
Сафронов был задержан 7 июля. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. По словам адвоката, бывшего журналиста подозревают в работе на чешские спецслужбы.
13 июля советнику главы «Роскосмоса» было предъявлено обвинение в госизмене. Он был арестован до 6 сентября.