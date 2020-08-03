ФСБ заявила об отсутствии связи дела Сафронова с журналистской работой

Уголовное дело в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не связано с его журналистской деятельностью, заявили в центре общественных связей ФСБ России.

«Инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности», — приводит официальный ответ ведомства на свой запрос Союз журналистов России.

Ранее адвокат Сафронова заявил, что его подзащитный отказался от сделки со следствием.

Сафронов был задержан 7 июля. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. По словам адвоката, бывшего журналиста подозревают в работе на чешские спецслужбы.

13 июля советнику главы «Роскосмоса» было предъявлено обвинение в госизмене. Он был арестован до 6 сентября.