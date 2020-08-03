ФСБ заявила об отсутствии связи дела Сафронова с журналистской работой

Короткая ссылка
Уголовное дело в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не связано с его журналистской деятельностью, заявили в центре общественных связей ФСБ России.
ФСБ заявила об отсутствии связи дела Сафронова с журналистской работой
  • РИА Новости

«Инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности», — приводит официальный ответ ведомства на свой запрос Союз журналистов России.

Ранее адвокат Сафронова заявил, что его подзащитный отказался от сделки со следствием.

Сафронов был задержан 7 июля. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО. По словам адвоката, бывшего журналиста подозревают в работе на чешские спецслужбы.

13 июля советнику главы «Роскосмоса» было предъявлено обвинение в госизмене. Он был арестован до 6 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить