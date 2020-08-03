В Татарстане прокомментировали заболеваемость пневмонией
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
«В связи с введением диагностики методом компьютерной томографии отмечен рост заболеваемости в республике в два раза, как и в целом по стране», — заявила Патяшина.
Количество случаев пневмонии с лёгким течением выросло почти в четыре раза.
Как добавила Патяшина, еженедельно ставится почти 600 случаев пневмонии.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области за сутки выявили 61 случаев коронавируса.