В Татарстане прокомментировали заболеваемость пневмонией

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина прокомментировала заболеваемость пневмонией в регионе.
В Татарстане прокомментировали заболеваемость пневмонией
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«В связи с введением диагностики методом компьютерной томографии отмечен рост заболеваемости в республике в два раза, как и в целом по стране», — заявила Патяшина.

Количество случаев пневмонии с лёгким течением выросло почти в четыре раза.

Как добавила Патяшина, еженедельно ставится почти 600 случаев пневмонии.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области за сутки выявили 61 случаев коронавируса.

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