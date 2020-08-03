Всероссийская акция #ПомогиУчитьсяДома продлена до 1 сентября 2020 года. К ней уже присоединились десятки компаний и тысячи россиян.

«Мы благодарны всем за поддержку, благодаря которой у тысяч детей появилась возможность учиться в дистанционном формате, открылся доступ к программам дополнительного образования», — заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

По её словам, акция продолжается.

Проект запустили в апреле 2020 года. Он нацелен на обеспечение компьютерами и доступом в интернет школьников из многодетных или малообеспеченных семей. К настоящему времени технику получили почти 510 тыс. детей.

Также стало известно, что в Приморском крае проходит акция «Помоги собраться в школу», призванная оказать содействие детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное Министерство труда и социальной политики.

В 2019 году приморцы помогли собрать в школу более 5,3 тыс. детей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 400 тыс. школьников Московской области будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября.