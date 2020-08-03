В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

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Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.

Там отметили, что в ходе праздничных мероприятий военнослужащие во взаимодействии с полицейскими «пресекли нарушение общественного порядка».

«Участники конфликта установлены. Напавший на росгвардейца гражданин задержан», — сказали агентству.

Ранее сообщалось, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным СК, пострадали двое росгвардейцев.

Накануне появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии.

Комментируя конфликт, директор парка Павел Трехлеб заявил, что «никакой массовой драки не было абсолютно». По его словам, между посетителем и сотрудником ОМОНа возник «небольшой конфликт», вмешалась полиция.

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