Директор «Парка Горького» прокомментировал инцидент с посетителем

Директор «Парка Горького» Павел Трехлеб прокомментировал конфликт, который произошёл в парке во время празднования Дня Воздушно-десантных войск.

«Никакой массовой драки в парке не было абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи попытались «присоединиться», но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», — сказал он ТАСС.

По словам Трехлеба, обстановка в столичном парке спокойная.

«Большинство десантников помогают следить за порядком в «Парке Горького» в этот день», — сказал директор парка.

Ранее СМИ сообщили, что в «Парке Горького» произошёл конфликт с участием десантников.

После этого в Росгвардии отметили, что сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка в парке.