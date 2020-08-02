Директор «Парка Горького» прокомментировал инцидент с посетителем
- РИА Новости
«Никакой массовой драки в парке не было абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи попытались «присоединиться», но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», — сказал он ТАСС.
По словам Трехлеба, обстановка в столичном парке спокойная.
«Большинство десантников помогают следить за порядком в «Парке Горького» в этот день», — сказал директор парка.
Ранее СМИ сообщили, что в «Парке Горького» произошёл конфликт с участием десантников.
После этого в Росгвардии отметили, что сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка в парке.