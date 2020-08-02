Росгвардия прокомментировала инцидент с бывшими десантниками в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в столичном «Парке Горького».
Росгвардия прокомментировала инцидент с бывшими десантниками в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

«Во время праздничных мероприятий в «Парке Горького» военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка», — заявили в ведомстве.

Правоохранительные органы устанавливают личности зачинщиков конфликта.

Ранее СМИ сообщили, что в «Парке Горького» произошла драка с участием бывших десантников, в результате чего пострадал росгвардеец.

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