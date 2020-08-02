Росгвардия прокомментировала инцидент с бывшими десантниками в Москве

Сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в столичном «Парке Горького».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

«Во время праздничных мероприятий в «Парке Горького» военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка», — заявили в ведомстве.

Правоохранительные органы устанавливают личности зачинщиков конфликта.

Ранее СМИ сообщили, что в «Парке Горького» произошла драка с участием бывших десантников, в результате чего пострадал росгвардеец.