Росгвардия прокомментировала инцидент с бывшими десантниками в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
«Во время праздничных мероприятий в «Парке Горького» военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка», — заявили в ведомстве.
Правоохранительные органы устанавливают личности зачинщиков конфликта.
Ранее СМИ сообщили, что в «Парке Горького» произошла драка с участием бывших десантников, в результате чего пострадал росгвардеец.