СМИ сообщили о драке с участием бывших десантников в «Парке Горького»

Драка с участием бывших десантников произошла в московском «Парке Горького», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В «Парке Горького» во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила драку с сотрудниками ОМОНа. В результате пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОНа пострадавших нет», — рассказали агентству.

Как уточняется, несколько участников конфликта задержаны, причины произошедшего выясняются.

По данным РЕН ТВ, драка произошла между двумя мужчинами, один из которых был задержан.

Ранее Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.