После инцидента в «Парке Горького» в День ВДВ возбуждено дело

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После инцидента в «Парке Горького» 2 августа возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщили в Следственном комитете.
После инцидента в «Парке Горького» в День ВДВ возбуждено дело
  • АГН «Москва»

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Накануне появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии.

По данным следствия, два сотрудника Росгвардии «получили телесные повреждения».

Ранее директор «Парка Горького» Павел Трехлеб прокомментировал конфликт, который произошёл в парке во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. По его словам, «никакой массовой драки в парке не было абсолютно».

Он добавил, что был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОНа, полиция вмешалась.

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