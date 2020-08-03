После инцидента в «Парке Горького» в День ВДВ возбуждено дело

После инцидента в «Парке Горького» 2 августа возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Накануне появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии.

По данным следствия, два сотрудника Росгвардии «получили телесные повреждения».

Ранее директор «Парка Горького» Павел Трехлеб прокомментировал конфликт, который произошёл в парке во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. По его словам, «никакой массовой драки в парке не было абсолютно».

Он добавил, что был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОНа, полиция вмешалась.