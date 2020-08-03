После инцидента в «Парке Горького» в День ВДВ возбуждено дело
- АГН «Москва»
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Накануне появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии.
По данным следствия, два сотрудника Росгвардии «получили телесные повреждения».
Ранее директор «Парка Горького» Павел Трехлеб прокомментировал конфликт, который произошёл в парке во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. По его словам, «никакой массовой драки в парке не было абсолютно».
Он добавил, что был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОНа, полиция вмешалась.