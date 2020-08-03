В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

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В Министерстве здравоохранения Республики Крым рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«По информации ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», трое пострадавших в ДТП находятся в тяжёлом стабильном состоянии, двое — в крайне тяжёлом. Кроме того, одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, состояние ещё одной пациентки — удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

В ближайшее время в перинатальный центр Симферопольской больницы будет переведена беременная, также пострадавшая в результате ДТП. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов в беседе с Inforeactor прокомментировал ДТП в Крыму.

ДТП произошло 31 июля.

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