В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

В Министерстве здравоохранения Республики Крым рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«По информации ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», трое пострадавших в ДТП находятся в тяжёлом стабильном состоянии, двое — в крайне тяжёлом. Кроме того, одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, состояние ещё одной пациентки — удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

В ближайшее время в перинатальный центр Симферопольской больницы будет переведена беременная, также пострадавшая в результате ДТП. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

Ранее депутат Государственной думы Василий Власов в беседе с Inforeactor прокомментировал ДТП в Крыму.

ДТП произошло 31 июля.