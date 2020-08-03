Эксперты оценили спрос на дыни и арбузы в России
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «СберМаркет».
Наибольшей популярностью дыни пользуются в Омске, где их приобретают в 2,7 раза чаще арбузов. Дыни также лидируют в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени и Перми.
В Москве и Санкт-Петербурге соотношение почти одинаковое. В число регионов, где арбузы обошли по спросу дыни, попали Московская область, Самара, Волгоград и Калининград.
Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил влияние употребления арбузов на здоровье.