Эксперты оценили спрос на дыни и арбузы в России

За последние шесть месяцев россияне покупали дыни чаще арбузов в полтора раза.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «СберМаркет».

Наибольшей популярностью дыни пользуются в Омске, где их приобретают в 2,7 раза чаще арбузов. Дыни также лидируют в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени и Перми.

В Москве и Санкт-Петербурге соотношение почти одинаковое. В число регионов, где арбузы обошли по спросу дыни, попали Московская область, Самара, Волгоград и Калининград.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил влияние употребления арбузов на здоровье.