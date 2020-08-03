На Алтае арестовали директора турбазы после гибели четырёх человек

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Алтайский районный суд арестовал на два месяца директора туристической базы «Глобус», где были обнаружены тела четырёх человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в краевом главке Следственного комитета России.
На Алтае арестовали директора турбазы после гибели четырёх человек
  • РИА Новости

«По ходатайству следователя владельцу турбазы «Глобус» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Задержанного обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По версии следствия, из-за отключения электричества владелец распорядился занести в бойлерную два бензиновых электрогенератора, чтобы подключить насосную станцию и систему водоснабжения.

Окись углерода попала в номера. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление ею.

Тела четырёх человек были обнаружены на турбазе «Глобус» на Алтае 31 июля. Владельцы обратились в правоохранительные органы после того, как семья несколько дней не выходила из номера.

Как сообщает сайт kp.ru, умер 51-летний Иосиф Кременских, глава сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати края, его жена и двое детей.

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