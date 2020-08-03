На Алтае арестовали директора турбазы после гибели четырёх человек

Алтайский районный суд арестовал на два месяца директора туристической базы «Глобус», где были обнаружены тела четырёх человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в краевом главке Следственного комитета России.

«По ходатайству следователя владельцу турбазы «Глобус» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Задержанного обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По версии следствия, из-за отключения электричества владелец распорядился занести в бойлерную два бензиновых электрогенератора, чтобы подключить насосную станцию и систему водоснабжения.

Окись углерода попала в номера. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление ею.

Тела четырёх человек были обнаружены на турбазе «Глобус» на Алтае 31 июля. Владельцы обратились в правоохранительные органы после того, как семья несколько дней не выходила из номера.

Как сообщает сайт kp.ru, умер 51-летний Иосиф Кременских, глава сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати края, его жена и двое детей.