Одной из версий гибели людей на турбазе на Алтае является отравление

В СУ СК по Алтайскому краю прокомментировали ход расследования гибели четырёх человек на турбазе.

«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление», — говорится на сайте ведомства.

В настоящее время следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора осуществляют сбор проб воды и воздуха.

Как сообщает сайт kp.ru, в отеле на одной из туристических баз в Алтайском крае умер 51-летний Иосиф Кременских, глава сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати края. Вместе с ним скончались его жена и двое детей. Сыну было 16 лет, а дочери — 12.

Ранее сообщалось, что тела четырёх человек обнаружены на турбазе «Глобус» на Алтае. Владельцы обратились в правоохранительные органы после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.