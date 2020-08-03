Опрос показал отношение россиян к своей работе

Портал «Работа в России» провёл опрос, в котором приняли участие более 32 тыс. человек из всех регионов страны. Более 70% респондентов заявили, что дорожат своим нынешним местом работы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

По словам 11% опрошенных, они дорожат работой в средней степени, поскольку у супруга или супруги есть хороший доход.

17% считают, что всегда найдут работу, поскольку их профессия востребованна.

Также выяснилось, что около 32% россиян готовы рекомендовать друзьям своего работодателя.

Ранее сенатор от Курской области Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с пособиями по безработице.