Опрос показал отношение россиян к своей работе
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
По словам 11% опрошенных, они дорожат работой в средней степени, поскольку у супруга или супруги есть хороший доход.
17% считают, что всегда найдут работу, поскольку их профессия востребованна.
Также выяснилось, что около 32% россиян готовы рекомендовать друзьям своего работодателя.
Ранее сенатор от Курской области Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с пособиями по безработице.