Рособрнадзор оценил готовность регионов проводить ЕГЭ по информатике

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Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что регионы России в целом готовы к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике на компьютерах в 2021 году, передаёт ТАСС.
Рособрнадзор оценил готовность регионов проводить ЕГЭ по информатике
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Мы считаем, что мы основной этап подготовки прошли. Опасений по поводу того, что техники у нас не хватает, нет», — заявил он.

Музаев также прокомментировал заявления об усложнении ЕГЭ.

«У нас каждый год, начиная с соцсетей, этот «флешмоб» поддерживают дети, репетиторы. Начинается волна обсуждений, начинаются подозрения», — сообщил он.

Также он предположил, что «в следующем году эта дискуссия развернётся вокруг предмета информатики»

«Потому что у нас информатика в следующем году впервые будет на компьютерах», — пояснил Музаев.

Ранее Музаев сообщил, что число сдававших ЕГЭ в 2020 году уменьшилось на 10% по сравнению с 2019-м.

Также министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в ходе брифинга, что ЕГЭ прошёл «максимально объективно».

Как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о проведении ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 6—7 июля.

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