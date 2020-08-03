Рособрнадзор оценил готовность регионов проводить ЕГЭ по информатике
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- РИА Новости
«Мы считаем, что мы основной этап подготовки прошли. Опасений по поводу того, что техники у нас не хватает, нет», — заявил он.
Музаев также прокомментировал заявления об усложнении ЕГЭ.
«У нас каждый год, начиная с соцсетей, этот «флешмоб» поддерживают дети, репетиторы. Начинается волна обсуждений, начинаются подозрения», — сообщил он.
Также он предположил, что «в следующем году эта дискуссия развернётся вокруг предмета информатики»
«Потому что у нас информатика в следующем году впервые будет на компьютерах», — пояснил Музаев.
Ранее Музаев сообщил, что число сдававших ЕГЭ в 2020 году уменьшилось на 10% по сравнению с 2019-м.
Также министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в ходе брифинга, что ЕГЭ прошёл «максимально объективно».
Как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о проведении ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 6—7 июля.