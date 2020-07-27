В Рособрнадзоре сообщили о снижении числа сдававших ЕГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе брифинга заявил, что число сдававших Единый государственный экзамен в 2020 году уменьшилось на 10% по сравнению с 2019 годом.

«Сравнительный анализ количества участников в 2019 и 2020 годах показал, что сократилось количество участников у нас на 10%», — цитирует ТАСС Музаева.

Он сообщил, что по состоянию на 24 июля число удалённых с экзаменов «значительно, практически на треть, уменьшилось в сравнении с прошлым годом».

«У нас 850 участников удалены за использование мобильных телефонов, шпаргалок», — рассказал он.

Также министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в ходе брифинга, что Единый государственный экзамен прошёл «максимально объективно».

Как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена по русскому языку, который состоялся 6—7 июля.