В Калининградской области рассказали о проведении ЕГЭ по русскому языку

В Калининградской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена по русскому языку, который состоялся 6—7 июля.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В первый день было задействовано 23 пункта, во второй — 20. Велось видеонаблюдение.

«Экзамен в регионе прошёл в штатном режиме, организаторы работают очень профессионально и слаженно. Выпускники очень спокойны во время прохождения ЕГЭ, все готовы и положительно настроены», — заявила министр образования области Светлана Трусенева.

Результаты станут известны не позднее 20 и 23 июля.

Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.