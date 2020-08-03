В Рособрнадзоре рассказали о начале второго этапа сдачи ЕГЭ

Начальник управления организации и проведения Государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал о начале второго этапа сдачи ЕГЭ.

«Мы прогнозируем, что в августе к нам придёт около 3,5 тыс. участников экзамена. 690 человек — это выпускники прошлых лет, которые изначально заявились на август. Есть определённое количество лиц, которые не смогли сдать экзамен из-за закрытия границ, — это зарубежные граждане», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, также есть дети, которые пропустили сдачу экзамена по уважительной причине, например по болезни.

Что касается участников первого этапа, то Круглинский сообщил, что результаты последних экзаменов отправили в регионы 1 августа.

«Завтра-послезавтра все участники основного периода будут знать свои результаты», — добавил он.

Ранее Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук, в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что выпускники, решившие продолжить обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, будут зачислены по результатам аттестата.