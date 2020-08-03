Рособрнадзор анонсировал следующий дополнительный период сдачи ЕГЭ

Короткая ссылка
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что следующий дополнительный период для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года.
Рособрнадзор анонсировал следующий дополнительный период сдачи ЕГЭ
  • РИА Новости

«Следующий дополнительный срок у нас будет весной, мы надеемся, уже не будет никаких переносов. В конце марта — середине апреля. После Нового года посмотрим, будем принимать новое расписание, как раз определимся, есть ли смысл передвигать там даты», — цитирует ТАСС Музаева.

Ранее Музаев сообщил, что число сдававших ЕГЭ в 2020 году уменьшилось на 10% по сравнению с 2019-м.

Также министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в ходе брифинга, что ЕГЭ прошёл «максимально объективно».

Как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о проведении ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 6—7 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить