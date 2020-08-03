Рособрнадзор анонсировал следующий дополнительный период сдачи ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что следующий дополнительный период для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года.

«Следующий дополнительный срок у нас будет весной, мы надеемся, уже не будет никаких переносов. В конце марта — середине апреля. После Нового года посмотрим, будем принимать новое расписание, как раз определимся, есть ли смысл передвигать там даты», — цитирует ТАСС Музаева.

Ранее Музаев сообщил, что число сдававших ЕГЭ в 2020 году уменьшилось на 10% по сравнению с 2019-м.

Также министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в ходе брифинга, что ЕГЭ прошёл «максимально объективно».

Как сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о проведении ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 6—7 июля.