В России за сутки умерли 79 пациентов с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 79 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 14 207.

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Днём ранее было зафиксировано 70 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

В июле российский лидер Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.