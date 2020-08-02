В России за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
Днём ранее было зафиксировано 95 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
В июле российский лидер Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах.
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.