Дегтярёв заявил, что не планирует повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв не планирует повышать себе зарплату.

«Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же», — цитирует РИА Новости Дегтярёва.

По его словам, это касается и кабинета, и машин.

«Даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом», — сказал Дегтярёв.

Он отметил, что не планирует повышать себе зарплату.

«Не планирую. Мне кажется, это не этично», — заявил врио губернатора.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что планирует усилить контроль за расходом трансфертов из федеральной казны.