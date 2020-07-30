Дегтярёв планирует усилить контроль за дотациями в бюджет Хабаровского края

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что планирует усилить контроль за расходом трансфертов из федеральной казны.
Дегтярёв планирует усилить контроль за дотациями в бюджет Хабаровского края
  • РИА Новости
  • © Вячеслав Реутов

«Контроль, контроль и ещё раз контроль за расходованием крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра», — цитирует канал RTVI Дегтярёва.

Он отметил, что бюджет региона является дефицитным.

По его словам, федеральные дотации составляют примерно 40% бюджета.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм».

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