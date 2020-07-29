Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм».

«Я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание», — цитирует Коммерсант Дегтярёва.

По его словам, даже самые агрессивно настроенные люди успокаивались после общения с ним.

Он также добавил, что на настроениях людей «паразитируют приезжие провокаторы».

Ранее Михаил Дегтярёв поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет.