Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске
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«Я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание», — цитирует Коммерсант Дегтярёва.
По его словам, даже самые агрессивно настроенные люди успокаивались после общения с ним.
Он также добавил, что на настроениях людей «паразитируют приезжие провокаторы».
Ранее Михаил Дегтярёв поручил кабинету министров активизировать работу по оптимизации расходов и привлечению дополнительной финансовой помощи в краевой бюджет.