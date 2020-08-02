Министр просвещения рассказал о работе российских школ с 1 сентября

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в стране планируется открыть школы в новом учебном году, но во главу угла будет ставиться здоровье детей и педагогов. Об этом пишет «Российская газета».

«Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете этого сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей», — заявил он.

По его словам, в настоящее время «каких-то серьёзных опасений нет».

Кравцов добавил, что Минпросвещения и Минздрав договорились, что с 1 по 14 сентября в каждой школе будет присутствовать медработник.

«Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей», — сказал министр.

Ранее Кравцов заявил, что большинство российских регионов готовы к началу учебного года в традиционном формате.