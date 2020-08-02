В Хабаровске не состоялось шествие в поддержку Фургала
- РИА Новости
Отмечается, что к 13:00 по местному времени на площади Ленина в Хабаровске собрались несколько десятков человек. Примерно через час после начала ливня люди начали расходиться.
При этом в городской администрации подтвердили, что шествия не было.
«Возможно, сказывается усталость людей», — заявил представитель мэрии.
28 июля врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
В конце июля в Кремле заявили, что надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться.
Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.