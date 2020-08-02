В Хабаровске не состоялось шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске впервые с 11 июля не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного по делу об убийствах предпринимателей экс-губернатора региона Сергея Фургала. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что к 13:00 по местному времени на площади Ленина в Хабаровске собрались несколько десятков человек. Примерно через час после начала ливня люди начали расходиться.

При этом в городской администрации подтвердили, что шествия не было.

«Возможно, сказывается усталость людей», — заявил представитель мэрии.

28 июля врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.

В конце июля в Кремле заявили, что надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться.

Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.