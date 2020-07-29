В Кремле оценили текущую ситуацию в Хабаровске

В Кремле надеются, что ситуация в Хабаровске будет успокаиваться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По мере того, как регион будет возвращаться и руководство региона будет возвращаться к планомерной работе, разумеется, ситуация будет успокаиваться, мы надеемся на это», — заявил Песков.

При этом он отметил, что Хабаровск, как и все регионы, остаётся в поле зрения администрации президента.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, комментируя ситуацию, заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.

Ранее в Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.