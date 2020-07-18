Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Отмечается, что в самом начале в несанкционированном митинге участвовали до 10 тыс. человек. По данным мэрии, это на 30% меньше, чем в прошлые выходные.

«Участники акции вновь прошлись по центральным улицам города, выкрикивая лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Во время шествия колонна изрядно поредела», — указано в сообщении.

Отмечается, что после шествия по городу на площадь Ленина вернулись около 300 человек.

По данным пресс-службы администрации, митинг напротив здания правительства и шествие «в целом прошли спокойно», полицейские не проводили задержаний.

При этом сотрудники полиции раздавали всем участникам акции защитные медицинские маски, так как в регионе наблюдается непростая ситуация с коронавирусом.

Ранее адвокат Борис Кожемякин заявил, что Фургал благодарит жителей региона за поддержку, но не одобряет массовых выступлений и призывает граждан действовать в рамках закона.

Фургал был задержан 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушений на убийство предпринимателей, совершённых преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.