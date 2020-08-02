Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии

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Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.
Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии
  • РИА Новости

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — приводятся его слова на сайте kp.ru.

По его словам, маска защищает от коронавируса при нахождении в общественном транспорте и в других местах с большим скоплением людей.

Врач добавил, что с помощью масок останавливается распространение инфекции. 

Он добавил, что многие россияне пренебрегают средствами защиты, из-за чего заболеваемость снижается медленно.

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