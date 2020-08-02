В России за сутки от коронавируса вылечились 3649 пациентов

В России за сутки вылечились от коронавируса 3649 пациентов. Общее число выздоровевших в стране достигло 650 173. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 3649 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России — 650 173», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о выздоровлении 8114 пациентов.

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