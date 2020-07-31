В России за сутки от коронавируса вылечились 8755 пациентов

В России за сутки вылечились от коронавируса 8755 пациентов. Общее число выздоровевших в стране достигло 638 410.

Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что число выписанных пациентов за сутки превышает количество новых случаев заболевания COVID-19.

Накануне сообщалось о выздоровлении 9322 пациентов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире.