В России за сутки от коронавируса вылечились 8755 пациентов
- АГН «Москва»
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Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что число выписанных пациентов за сутки превышает количество новых случаев заболевания COVID-19.
Накануне сообщалось о выздоровлении 9322 пациентов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире.