В России за сутки от коронавируса вылечились 8755 пациентов

Короткая ссылка
В России за сутки вылечились от коронавируса 8755 пациентов. Общее число выздоровевших в стране достигло 638 410.
В России за сутки от коронавируса вылечились 8755 пациентов
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что число выписанных пациентов за сутки превышает количество новых случаев заболевания COVID-19.

Накануне сообщалось о выздоровлении 9322 пациентов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с ФАН заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса об усилении пандемии коронавируса в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить