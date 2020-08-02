Возбуждено ещё одно дело после находки тел на турбазе в Алтайском крае

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Следственный комитет возбудил ещё одно дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обнаружения тел четырёх человек на турбазе в Алтайском крае.
Возбуждено ещё одно дело после находки тел на турбазе в Алтайском крае
  • © Страница турбазы «Глобус» vk.com

«По факту гибели четырёх человек в помещении туристической базы в Алтайском районе возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления... оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя СУ СК России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмилы Рязанцевой.

Ранее сообщалось, что тела четырёх человек обнаружены на турбазе «Глобус» на Алтае. Владельцы обратились в правоохранительные органы после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).

Одной из версий причин гибели людей на турбазе на Алтае является отравление.

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