На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц»).

На месте работают следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции, прокурор.

Предварительно установлено, что семья из четырёх человек, включая двоих детей, прибыла на турбазу 26 июля из Барнаула. Причина их смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что тела четырёх человек обнаружены на турбазе «Глобус» на Алтае. Владельцы обратились в правоохранительные органы после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.