Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.

По её словам, если пациент проходит адекватное лечение от COVID-19, то риск отдалённых последствий болезни для него остаётся минимальным.

«При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать приём витамина D, витаминов группы В», — сказала она.

Кроме того, она рекомендовала соблюдать режим труда и отдыха, посоветовав больше гулять.

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