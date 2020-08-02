Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины
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По её словам, если пациент проходит адекватное лечение от COVID-19, то риск отдалённых последствий болезни для него остаётся минимальным.
«При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать приём витамина D, витаминов группы В», — сказала она.
Кроме того, она рекомендовала соблюдать режим труда и отдыха, посоветовав больше гулять.
Ранее главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при COVID-19.