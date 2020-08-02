ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ

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В Москве в воскресенье, 2 августа, в связи с празднованием Дня воздушно-десантных войск будут перекрыты некоторые участки в центре и на северо-востоке города.
ЦОДД предупредил об ограничениях движения в Москве в связи с Днём ВДВ
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, в связи с возложением цветов к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади с 8:00 до 10:00 будет полностью перекрыта улица Советской Армии.

В период с 0:01 до 10:00 ограничат парковку на участке улицы Советской Армии в районе Центрального музея Вооружённых сил России.

В ЦОДД предупредили, что с 6:00 до 16:00 движение будет полностью перекрыто на улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади, а также на площади Васильевский спуск.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в День ВДВ отключат фонтаны.

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