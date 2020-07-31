В Петербурге в День ВДВ отключат фонтаны

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приостановит на сутки работу фонтанов в День ВДВ, 2 августа.

«Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах», — приводит Интерфакс сообщение оператора фонтанов.

Отмечается, что будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В случае массовых купаний могут отключить и другие фонтаны.