В Петербурге в День ВДВ отключат фонтаны

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ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приостановит на сутки работу фонтанов в День ВДВ, 2 августа.
В Петербурге в День ВДВ отключат фонтаны
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

«Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах», — приводит Интерфакс сообщение оператора фонтанов.

Отмечается, что будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В случае массовых купаний могут отключить и другие фонтаны.

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