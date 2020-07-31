В Петербурге в День ВДВ отключат фонтаны
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- РИА Новости
«Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах», — приводит Интерфакс сообщение оператора фонтанов.
Отмечается, что будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и парке 300-летия Санкт-Петербурга.
В случае массовых купаний могут отключить и другие фонтаны.