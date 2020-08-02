В результате наезда машины на пешеходов в Москве пострадали два человека

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В результате наезда автомобиля на пешеходов в Москве пострадали два человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
В результате наезда машины на пешеходов в Москве пострадали два человека
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«На 5-м Донском проезде 23 произошло ДТП — машина наехала на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что пострадавшая 1983 года рождения госпитализирована с черепно-мозговой травмой и в данный момент находится в коме.

«Первый пострадавший — 9-летний ребёнок. Госпитализирована с предварительным диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы и ушибом мягких тканей спины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате ДТП на МКАД.

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