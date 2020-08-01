Три человека погибли в результате ДТП на МКАД

Короткая ссылка
В Москве произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.
Три человека погибли в результате ДТП на МКАД
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Два транспортных средства столкнулись на 98-м километре МКАД.

Как уточнил представитель экстренных служб, участниками ДТП стали поливомоечная машина и легковой автомобиль. Все три жертвы находились в легковом автомобиле.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В апреле Nation News сообщало, что в результате ДТП во Владимирской области погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить