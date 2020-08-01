Три человека погибли в результате ДТП на МКАД

В Москве произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Два транспортных средства столкнулись на 98-м километре МКАД.

Как уточнил представитель экстренных служб, участниками ДТП стали поливомоечная машина и легковой автомобиль. Все три жертвы находились в легковом автомобиле.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

В апреле Nation News сообщало, что в результате ДТП во Владимирской области погибли три человека.