Три человека погибли в результате ДТП на МКАД
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
Два транспортных средства столкнулись на 98-м километре МКАД.
Как уточнил представитель экстренных служб, участниками ДТП стали поливомоечная машина и легковой автомобиль. Все три жертвы находились в легковом автомобиле.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
В апреле Nation News сообщало, что в результате ДТП во Владимирской области погибли три человека.